M-Spordi tiimipealik: Tänaku ja Evansi esimesed võidud pole enam kaugel

M-Spordi rallitiimi boss Malcolm Wilson tunnustas Argentina rallil teise ja kolmanda koha võtnud Elfyn Evansit ja Ott Tänakut ning lohutas mehi: küll varsti tuleb ka teie kord poodiumi kõrgeimal astmel juubeldada!

"Kurb on võidust nii napilt ilma jääda, aga me peame vaatama asja helget poolt. Tulime kolmandat korda sel aastal kahe autoga poodiumile, säilitasime liidrikoha nii sõitjate kui ka konstruktorite arvestuses ning oleme ainus tiim, kes tänavu igal rallil poodiumile tulnud - see on saavutus omaette!" rääkis Wilson M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Elfyn on kindlasti pettunud, aga ta näitas sel nädalavahetusel uskumatut ja küpset sõitu. Arvestades, millised probleemid tal täna (eile - toim) hommikul olid, on uskumatu, kui tasavägiseks see lõpuks kujunes."

"Kui Elfynil kõik perfektselt töötas, ei saanud talle keegi lähedale ning see peaks talle tulevikuks kõvasti enesekindlust andma. Nagu Otilgi, pole ta esimene võit enam kaugel!" lisas Wilson.