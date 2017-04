M-Spordi rehviekspert: Korsika rallil on unikaalsed ilmastikuolud

M-Spordi rallimeeskonna rehviekspert George Black rääkis tiimi kodulehele, kuivõrd omanäolise etapiga on Korsika ralli näol tegu.

"Korsika ralli on rehvide osas eriti nõudlik ning selle toimumisaja muutus (veel mullu toimus ralli sügisel - toim) ei tee olukorda kindlasti kergemaks. Nagu teame, võib Euroopa kevad olla väga ettearvamatu. Olud võivad muutuda üleöö kardinaalselt. Kui sellele lisada saare unikaalne ilm, tekibki ralli, kus isegi ühe kiiruskatse jooksul võivad olud täielikult varieeruda," sõnas 1996. aastast M-Spordi bossi Malcolm Wilsonit abistav Black.

"Sellel rallil pole võib-olla väga palju kiiruskatseid, kuid nad kõik on märkimisväärse pikkusega ning seega rehvide osas väga nõudlikud. Ja siis on veel erinevad pinnased. Vanem asfaltkate on klassikaline Korsika ralli - väga kõva ja kulutav -, kuid siis on ka see uuem asfalt, mis meenutab Kataloonia ralli pinnast."

"Kõiki neid asju tuleb arvesse võtta, kui rehvivalikut teeme. Ja seepärast on ka Korsika ralli niivõrd nõudlik meeskondade jaoks," lisas Black.

Korsika ralli, kus M-Spordi põhisõitjatena jätkavad võitlust kõrgete kohtade nimel Sebastien Ogier ja Ott Tänak, algab reedel.