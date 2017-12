M-Spordi rallitiim saab tuleval aastal Fordilt olulist tuge

Ott Tänaku endise tiimipealiku Malcolm Wilsoni sõnul hakkab M-Sporti 2018. aastal toetama USA-s baseeruv Ford Perfomance ehk Fordi tehase mootorispordiga tegelev üksus.

Wilson pidi taolise toe välja kauplema selleks, et enda tiimi jätta valitsev maailmameister Sebastien Ogier. Nüüd, kus see on tehtud ja ametlikult välja kuulutatud, võis Wilson rääkida ka lepingu tagamaadest.

"Sebastien tegi meile väga selgeks, et tahab näha Fordi osalust ning ilmselgelt on see ka minu soov. Ma tahaksin mõelda, et me saame taas konkurentidega võrdse eelarve kokku, kuid hetkeseisuga seda ei juhtu," rääkis Wilson ajakirjale Autosport.

"Ford Performance'it kontrollitakse Ameerikast ning me teeme nendega tihedat koostööd tehnilise külje pealt. Kõik see toimub Ameerikas asuvas tehnilises tippkeskuses. Seb kohtus Ford Performance'i direktori Mark Rushbrookiga Suurbritannia rallil."

"Minu jaoks on hea, et meil on rohkem tehnilist tuge, mis hoiab meid konkurentsivõimelisena ning see nõuab rahastust, aga palju asju saab ka Ameerikas kohapeal tehtud. Üks näide on aerodünaamika, milleks neil on tingimusi, mis meile väga kasuks tulevad," lisas Wilson.