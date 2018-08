M-Spordi rallimees tegi testil karmi avarii, kaardilugeja vajas operatsiooni

Õnnetus juhtus, kui Greensmith kihutas kiirusega 120 km/h otsa tee ääres olnud suurele kivile.

Mõlemad mehed toimetati Trieri haiglasse, kust Greensmith lasti laupäeva õhtul kodusele ravile. Eduka operatsiooni läbinud Parry viibib aga endiselt haiglas.

"Vaimselt tunnen end hästi. Olen ka varem mõned avariid üle elanud ja see ei erine neist," sõnas 21-aastane Greensmith Motorspordile. "Füüsiliselt tunnen, et kael ja roided pisut valutavad. Võrreldes Craigiga (Parry) on mul vaid kriimustused. Tema jaoks oli see karjääri raskeim õnnetus. See polnud kuigi tore."

Kui Greensmith saab Saksamaa MM-etapil startida, siis Parryt asendab Stuart Loudon.

39-aastane waleslane Parry tänas M-Sporti, kelle masin võis tema elu päästa. "Ma ei teagi, mis juhtus. Olin ninapidi rajalegendis. Pean M-Spordi tiimi kiitma, et nad ehitasid nii tugeva auto. See õnnetus võinuks lõppeda märksa hullemalt."

Greensmith hoiab enne Saksamaa etappi WRC2 klassis Pontus Tidemandi ja Jan Kopecky järel kolmandat kohta.