M-Spordi pressiesindaja Anna Rudd naudib Ott Tänakuga koos töötades iga hetke.

„Me kasvasime Otiga justkui koos üles,” löövad Anna Ruddi silmad särama, kui Eesti ajakirjanik end Rootsi ralli hooldusalal tutvustab ja avaldab soovi rääkida temaga paar sõna Maarjamaa kiireimast rallimehest. „Olen temaga alati suurepäraselt läbi saanud. Ott on äärmiselt sõbralik ja hea inimene,” kiidab Rudd. Emotsionaalsuse ja välimuse poolest pigem mõnd lõunaeurooplast meenutava inglanna sõnul on Tänakust viie aastaga saanud küps sõitja. „2012. aastal, kui minust sai ametlik pressiesindaja ja Ott tegi M-Spordi ridades kaasa esimese täishooaja, olime mõlemad veel omal alal noored ja rohelised. Nüüd tunneb ta end ralliteedel enesekindlamalt ja seeläbi on muutunud ka inimesena avatumaks. Võtame näiteks meediaga suhtlemise. (Puhkeb naerma.) 2012. aastal kasutas Ott kaht vastust: „jah” või „ei”. Aga nüüd vastab ta vahel ühele küsimusele viis minutit ja ma pean lõpuks intervjuu katkestama, sest ettenähtud aeg on ammu läbi.”