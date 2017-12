M-Spordi kohal on kuueks ralliks veel küsimärk

Eric Camilli 2016. aasta Argentina rallil. Foto: Nicolas Aguilera, AP/Scanpix

Jõulude ajal hakkas ringi liikuma informatsioon, et 2018. aasta esimesel autoralli MM-etapil ehk Monte Carlo rallil istub kolmanda M-Spordi Ford Fiesta rooli 39-aastane prantslane Bryan Bouffier. Kui 2014. aastal Monte Carlos teise koha saanud Bouffier saab rahad kokku, siis on ta ka stardis. Kolmanda piloodi osas on M-Spordis veel kuueks ralliks aga küsimärk õhus.