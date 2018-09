M-Spordi boss Wilson jääb Ogier'd igatsema: olen kurb, tõsiselt kurb

"See on tõsi - olen tõesti kurb, et ta lahkub," sõnas Wilson. "Nad olid siin osaks meie perekonnast ja kui nad hooaja lõpus meiega hüvasti jätavad, jätab ta meile sarnase pärandi nagu on teinud Colin McRae, Carlos Sainz, Marcus Grönholm ja teised suured sõitjad."

"Üritasime neid koos Fordi tehnilise osakonnaga jääma veenda, kuid sellest ei piisanud. Olen väga uhke selle üle, mida oleme koos saavutanud ja mida võime veel järele jäänud kolme ralliga saavutada. Tegime eelmisel hooajal ajalugu - seda, mida me eratiimina suutsime, ei unustata kunagi."

Ogier' lahkumise järel on põnev jälgida, milline hakkab M-Spordi rivistus uuel hooajal välja nägema - ainsana on leping olemas Teemu Suninenil, ülejäänud kaks kohta on aga endiselt lahtised.

Autospordi andmete kohaselt on Wilson üritanud endale meelitada hetkel tööta olevat Kris Meeke'i, aga Meeke'il susiseb praegu rohkem hoopis Toyotaga. "Me oleme MM-sarjas pikalt olnud ja meie plaan on sinna ka jääda. Hetkel käivad mitmed läbirääkimised, aga eks näis - meil pole erilist kiiret," sõnas Wilson.