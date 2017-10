M-Spordi boss Wilson: enam paremaks minna ei saagi

M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson tunnistas Walesi ralli reedese võistluspäeva järel, et olukord ei saakski enam parem olla. Loomulikult ei olegi Wilsonil nurisemsieks põhjust, kuna M-Sport on haaranud Walesis kolmikjuhtimise.

Kindlalt on liidrikohta hoidmas Elfyn Evans, kellele järgnevad Ott Tänak ja Sebastien Ogier.

“Praegusest olukorrast enam paremaks minna ei saa. Meil oli suurepärane päev,“ sõnas Wilson pressiteate vahendusel reedeste kiiruskatsete kohta. “Kõigil kolmel sõitjal oli suurepärane päev. Siiski ei maksa unustada, et ralli lõpuni on veel kaks võistluspäeva.“

“Me kõik teame Elfyni potentsiaali ja seda, et see võib olla tema jaoks hea ralli. Loomulikult töötavad tema masina rehvid hästi, kuid see ei ole tema edu ainus põhjus,“ lisas Wilson. “Ta on heas positsioonis ning tal ei ole midagi kaotada. Ta saab järgmistel päevadel nautida oma koduteedel sõitmist.“

“Ott ja Sebastien on samuti näidanud väga head hoogu, kuid nemad peavad silmas pidama ka heitlust MM-tiitli pärast,“ sõnas Wilson MM-sarja üldarvestuse kahe esimese mehe kohta.

Walesi ralli seis 7. kiiruskatse järel: 1. Elfyn Evans, 2. Ott Tänak +24,6, 3. Sebastien Ogier +26,8, 4. Thierry Neuville +37,1, 5. Jari-Matti Latvala +41,9, 6. Kris Meeke +42,0, 7. Andreas Mikkelsen +52,0, 8. Dani Sordo +1.13,9.