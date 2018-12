M-Spordi boss Wilson avameelselt: ei ole kindel, kas tiim üldse uuel hooajal starti tuleb

Sébastien Ogier' lahkumise järel on M-Sport jäänud vaakumisse - rahalise poole pealt pole veel päris selge, mis meeskonnast üldse saab. Ainsana on uueks hoojaks leping tehtud Teemu Sunineniga.

"Meie eesmärgiks on kõigele vaatamata kõrgeimale tasemele jääda," sõnas Wilson Autospordile. "Kui me uuel hooajal sõidame, siis ainult kahe autoga - või kolmega, kui kolmanda eest makstakse."

Ogier' lahkumine oli M-Spordile valus hoop, aga temaga koos veedetud kaks aastat andsid tiimile palju ka tuleviku mõttes.

"Õppisime temalt palju ning mul pole plaaniski teha midagi, mis oleks meie üleüldistele esitustele kuidagi kahjulik. Kindlasti ei ööbi me uuel hooajal nii peenetes hotellides ja lisaks on veel asju, mida me tegema ei hakka. Peame üle vaatama iga kuluartikli, aga me ei tee midagi, mis mõjutaks auto kiirust."

Hoolimata kõigest jätkub ka arendustöö. "Meil on olemas uued osad aerodünaamikas ja mootoris. Aerodünaamilisi osi peaksime saama kasutada Mehhiko ralliks," sõnas Wilson, tõdedes, et eelarve osas ei saa nad teiste tiimidega võistelda.

"Ma ei soovi kedagi solvata, aga me ei saa endale lubada sellist asja nagu Toyota Austraalias - nad kulutasid paneelidele vist oma 200 000 naela. Aerodünaamika on väga keeruline ja nendel osadel on omakorda väga palju detaile, seetõttu maksab see palju."