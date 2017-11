M-Spordi boss võidakse tänu Tänakule rüütliks lüüa

M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson võib käimasoleva hooajaga olla ülimalt rahul, kuna tiim võitis autoralli MM-sarjas nii meeskondliku kui ka individuaalse tiitli. Meeskondlikkusse MM-tiitlisse andsid oma panuse ka eestlased Ott Tänak ja Martin Järveoja. Suurepärased saavutused on viinud aga selleni, et Suurbritannias arutletakse juba selle üle, et Wilson tuleks rüütliks lüüa.

Parlamendiliige Sue Hayman ning Cockermouthi linnapea Alan Tyson on alustanud juba kampaaniat selle tarbeks, et Wilson saaks saavutuste eest vääriliselt tunnustatud, kirjutab väljaanne Times and Star.

“Ta on inimene, kes hoiab väga oma kogukonda,“ rääkis Hayman, kes külastas Dovenby's paiknevat Wilsoni firmat. “Ta on selles kohas sündinud ja kasvanud ning nüüd on ta teinud tohutult palju tööd kogukonna elu edendamiseks. Ta on toonud piirkonda töökohti ning arendanud majandust. Tema firma on kohalikus mõttes väga tähtis tööandja ja seejuures tehakse väga innovaatilist tööd.“

“Soovin talle MM-tiitlite puhul õnne ja toetan tema rüütliks löömist,“ lisas Hayman.

“Tema ettevõtmiste edulaine jätkub. See on uskumatu. Toetan täielikult seda, et ta rüütliks löödaks. Usun, et linnanõukogu toetab seda samuti,“ sõnas omalt poolt Tyson.