M-Spordi boss teeb edusamme ning suudab peagi Sebastien Ogier'i nõudmised täita

Sebastien Ogier. Foto: MIGUEL RIOPA, AFP/Scanpix

Tulevat rallihooaega silmas pidades on endiselt suureks küsimuseks Sebastien Ogier'i tulevik. Ogier on praeguseks teada andnud, et Citroeniga ta ei liitu ning valikuteks on tippspordist taandumine ning M-Spordis jätkamine. Esialgu loodeti, et prantslane teeb oma tuleviku avalikuks sel nädalal Austraalia rallil, kuid reaalsuses tuleb veel mõnda aega oodata.