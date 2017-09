M-Spordi boss: Tänakul on ühtteist tõestada

Autoralli MM-sari naaseb järgmisel nädalal pikalt pausilt, kui 6.-8. oktoobrini sõidetakse Kataloonia ralli. M-Sport läheb taaskord starti suurte lootustega ning loomulikult seab meestele suuri sihte ka tiimi boss Malcolm Wilson.

“Sebastien (Ogier) teab täpselt, mida on vaja, et Hispaanias võita. Ott (Tänak) ja Elfyn (Evans) tahavad kindlasti ühtteist tõestada. Hea tulemus annaks suure tõuke ka MM-sarja üldarvestuses. Just häid tulemusi me sihtimas olemegi,“ rääkis Wilson M-Spordi kodulehele.

“Kindlasti ei ole ees ootamas midagi lihtsat, kuid oleme enesekindlad ja teeme kõik, et anda endast parim,“ lisas Wilson. “Meil on olnud fantastiline hooaeg. Nüüd on jäänud veel hooaja otsustav faas. Heitlus MM-tiitli eest ei saaks olla tihedam. Viimased kolm rallit on kõik väga suure kaaluga.“

Tänaku seniseks parimaks kohaks Hispaania rallilt on mullu saavutatud 6. koht. “Ma ei jõua rallit ära oodata. Väga tore oli vahepeal perekonnaga aega veeta, kuid tundsin juba ka võistluspingest puudust,“ sõnas Tänak omalt poolt.

WRC-sarja üldseis kolm etappi enne hooaja lõppu:

1. Sebastien Ogier (M-Sport) 177 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 160

3. Ott Tänak (M-Sport) 144

4. Jari-Matti Latvala (Toyota) 123

5. Dani Sordo (Hyundai) 89

6. Elfyn Evans (M-Sport) 87

7. Craig Breen (Citroen) 64

8. Juho Hänninen (Toyota) 58