M-Spordi boss: Tänakul ja Ogier'l on keeruline Meeke'i püüda

Malcolm Wilson. Foto: @World Media Agency

M-Spordi boss Malcolm Wilson usub, et Kataloonia rallil liidrikohta hoidev Kris Meeke on ka suurim soosik ralli võidule. Wilsoni arvates on Meeke'i lähimateks jälitajateks olevatel Sebastien Ogier'l ja Ott Tänakul keeruline liidrit püüda.