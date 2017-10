M-Spordi boss Tänaku lahkumisest: jätame hüvasti raske südamega

M-Spordi rallimeeskonna juht Malcolm Wilson teatas, et jätab Toyotasse siirduva Ott Tänakuga hüvasti raske südamega.

"Meeskond ütleb raske südamega hüvasti Otile ja Martinile (kaardilugeja Martin Järveoja - toim.), kes on meie tänavuse hooaja edus suurt rolli mänginud," teatas Wilson M-Spordi pressiavalduses.

"Pole olnud ühtegi teist rallisõitjat, kellesse oleksin nii palju uskunud ja kellele oleksin nii palju võimalusi andnud. Sain tema potentsiaalist kohe aru. Ott on alati kiire olnud. Hetkest, kui teda esmakordselt nägin, polnud kordagi kahtluse all tema kiirus, kuid viimastel aastatel on ta arenenud küpseks rallipiloodiks - meheks, kes pretendeerib ralli võitudele ja MM-tiitlile."

"Hüvastijätt pole kerge, kuid Oti jaoks on saabunud aeg edasi liikuda ning me soovime talle ja Martinile tulevikuks kõige paremat. Aga enne seda ootavad meid veel ees kaks väga tähtsat võistlust ning olen absoluutselt kindel, et Ott ja Martin annavad endast kõik, et nende periood M-Spordis saaks võiduka lõpu," lisas Wilson.

Toyota meeskond avalikustas täna hommikul, et on Tänakuga uueks hooajaks käed löönud. Eestlasest saab soomlaste Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi tiimikaaslane