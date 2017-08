M-Spordi boss: Tänak on olnud muljetavaldav

Saksamaa autoralli MM-etapil hoiab Ott Tänak reedese võistluspäeva järel liidrikohta ning loomulikult on M-Spordi boss Malcolm Wilson olukorraga rahul.

“Ott on olnud muljetavaldav. Ta on olnud kõikides olukordades enesekindel ja kiire. Lisaks tegi ta rehvide osas õiged valikud,“ sõnas Wilson M-Spordi kodulehele. “Ralli lõpuni on veel pikk maa minna, kuid ma ei näe ühtegi põhjust, miks tema ja Martin (Järveoja) ei võiks samamoodi jätkata.“

Kui Tänak on liidrikohal, siis neljakordne maailmameister Sebastien Ogier tegi reede viimasel katsel sõiduvea, mis maksis talle 20 sekundit. Nii langes Ogier üldarvestuses neljandaks.

“Seelest on tuline kahju, et Sebastien kaotas päeva viimasel katsel tehtud spinni tõttu aega. Siiski on ta endiselt kõrges mängus. Tal ei olnud just parim rehvivalik. Teda ei saa kunagi maha kanda,“ märkis Wilson.