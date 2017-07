M-Spordi boss ootab Soomes Tänakult suurepärast tulemust: loodetavasti võidame

Poola autoralli MM-etapi järel väikesele pausile läinud MM-sari on sel nädalal taas tagasi, kui maailma parimad piloodid hakkavad kihutama Soome kiiretelt teedel. Suurte eesmärkidega asuvad starti ka M-Spordi piloodid, kellelt tiimi boss Malcolm Wilson ootab häid tulemusi.

“Ootan väga tihedat heitlust. See aga just teebki selle spordiala huvitavaks. Ma arvan, et enam ei ole vaja rõhutada, et ootame juba põnevusega nädalavahetusel toimuvat heitlust ja loodetavasti väljume sealt võitjatena,“ sõnas Wilson ning andis mõista, et ootab esikohaheitlusesse sekkumist nii MM-sarja liidrilt Sebastien Ogier'lt kui ka Ott Tänakult.

“Kahjuks jäi meie viimane test lühikeseks, kuid nii Ott kui ka Sebastien leidsid nendel erilistel teedel hea tunde. Olen kindel, et kõik meie sõitjad on valmis võitlema kõrgete kohtade eest. Anname endast parima, et kõigi ettevalmistus oleks ideaalne,“ viitas Wilson Ogier' avariile, mille tõttu tuli eelmisel nädalal M-Spordil test enneaegselt lõpetada.

“Oleme aastate jooksul olnud Soome rallil väga edukad. Kogu tiim on teinud kõvasti tööd, et suudaksime seda sel aastal korrata,“ märkis Wilson veel.

Soome ralli sõidetakse 27. - 30. juulini.

MM-sarja üldseis enne Soome rallit: 1. Sebastien Ogier (Prantsusmaa, M-Sport) 160 punkti, 2. Thierry Neuville (Belgia, Hyundai) 149, 3. Jari-Matti Latvala (Soome, Toyota) 112, 4. Ott Tänak (Eesti, M-Sport) 108, 5. Dani Sordo (Hispaania, Hyundai) 82, 6. Elfyn Evans (Suurbritannia, M-Sport) 57.