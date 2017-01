Ott Tänaku tööandja Malcolm Wilson loodab, et eestlane toob temasse investeeritu juba tänavu tagasi.

Rallitiimi juhi amet pole meelakkumine, eriti hooaja esimesel rallil. Wilson leiab siiski kümmekond minutit ajakirjanikuga vestlemiseks, sest Eestisse suhtub ta eriti soojalt.

„Ei, ma pole üllatunud, et Tänak Monte Carlos nõnda kiirelt kihutab,” ütleb Wilson muiates. „Ta sõidab just nii hästi, nagu ma arvasin. Rallispordis maksavad kogemused ja Tänakul on neid kogunenud piisavalt. Nüüd ongi tal õige aeg tegusid tegema hakata ja ennast avada.”