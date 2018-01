M-Spordi boss: 2017. aasta edu ei ole võimalik enam korrata

M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson tunnistas, et 2018. aastal ei ole võimalik teha sama head tulemust nagu 2017. aastal.

M-Sport võitis 2017. aastal võistkondliku MM-tiitli ning lisaks tuli nende autoga individuaalseks maailmameistriks ka Sebastien Ogier.

“Tuleb tunnistada, et me ei suuda kunagi korrata mullust edu. Oleme ausad, et Suurbritannia rallil tiitlite kindlustamine oli ajalooline hetk,“ sõnas Wilson intervjuus väljaandele Times and Star.

“Ärge saage minust valesti aru, kuid 2017. aastal saavutatut ei ole me võimelised seekord kordama,“ lisas Wilson. “Ma ei oska teha konkreetseid ennustusi, kuid arvan, et kõik teised on tugevamaks saanud. Loomulikult teeme meiegi tööd edasi, kuid konkurendid tugevnevad. Hyundai sõitjate koosseis on näiteks väga tugev.“

Kui 2017. aastal kuulusid M-Spordi ridadesse Ogier, Ott Tänak ja Elfyn Evans, siis 2018. aastal on tiimis Ogier ja Evans. Tänak on nüüdseks liitunud Toyotaga. M-Spordis saab kolmanda piloodina kaheksal rallil sõita Teemu Suninen.