LUGEJATE FOTOD | Vaata, kuidas jäädvustasid Tänaku jaoks edukat Austraalia rallit Eesti fännid!

Ööl vastu laupäeva toimunud Austraalia ralli teise võistluspäeva otseblogis kutsusime lugejaid üles saatma oma seltskondadest või rajal toimuvast pilte. Üleskutsele vastasid mitmed kohalviibijad.

Kui palju eestlasi Ott Tänakule täpsemalt raja ääres kaasa elas, on raske öelda, kuid ühest seltskonnast arvati, et veidi üle 50. See seltskond oli 15-liikmeline ning koosnes peaasjalikult inimestest, kes sõltumata Tänakust juba varem Austraalias ringi reisisid.

Täname kõiki, kes oma pilte meile saatsid ning julgustame ka teisi oma jäädvustusi ja muljeid Delfiga jagama! Meiliaadress on sport@delfi.ee.