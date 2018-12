Loebi liitumine Hyundaiga tähendab, et Monte Carlo rallil saab näha tõelist põnevusetendust

Kui vaadata Monte Carlo ralli ajalugu, siis seal on aastate jooksul kõige paremat minekut näidanud Loeb ja kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier. Loebil on kirjas seitse ning Ogier'l kuus esikohta.

Seejuures on Ogier võitnud viimased viis Monte Carlo rallit. Loebi viimane esikoht pärineb aga 2013. aastast. Kui Loeb taandus 2012. aasta järel täiskohaga WRC-sarjast, siis järgneval hooajal tuli ta ikkagi Monte Carlosse konkurente kimbutama ja noppis Ogier'i ees esikoha. 2013. aasta on Ogier'i tiitlivõitude aastatest ka ainus, kus tal ei õnnestunud Monte Carlos võita. Toona tuli tal leppida Loebi järel teise kohaga. Kaotust kogunes koguni 1.39,9.

Seega saab 2019. aasta Monte Carlos näha taas kahe suure prantslase duelli, kuhu teistel võib olla tõeliselt keeruline sekkuda.

Citroeni rooliva Ogier'i ja Hyundaiga kihutava Loebi kõrval peaksid suurimad soosikud poodiumikohtadele olema Toyota mehed Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala. Just Tänak ja Latvala on kahel viimasel korral tõusnud Monte Carlos Ogier'i kõrval poodiumile. Mõlemad on seejuures kirjas üks teine ja üks kolmas koht.

Monte Carlo ralli sõidetakse 2019. aastal 24.-27. jaanuarini.