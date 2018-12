Loebi Hyundaisse siirdumise taga oli teine endine maailmameister

Grönholm juhib rallikrossi MM-sarjas GRX Taneco meeskonda, mis sõidab just Hyundai masinatega. Soomlaste sõnul võib eksisteerida variant, et Loeb sõidab osa hooajast kaasa ka rallikrossi sarjas ja seda just Grönholmi tiimis.

Kahekordse maailmameistri sõnul andis just tema Hyundai bossidele Loebi telefoninumbri. "Ütlesin neile, et tehke nii, et ta hakkaks meie autoga sõitma. Nii see läks," avaldas Grönholm.

"Tundub, et Loebil on meeletu kihk võidu sõita. Ta lõpetas juba mitu aastat tagasi ära, aga kipub ikka tagasi tulema."