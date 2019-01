Loeb soovib võitude nimel heidelda, kuid teab, et Monte Carlo eel on tema seis väga keeruline

Loeb, kes on viimastel nädalatel lisaks perega aja veetmisele Dakari ralliks Dubais valmistunud, tunnistas, et Monte Carlo ralli eel on tema seis suhteliselt keeruline.

"Ees ootab väga tihe jaanuar. Meil on väga väike ajaline aken, mil saame üldse Hyundai autot enne Monte Carlo rallit testida. Jõuan Dakari rallilt tagasi 18. jaanuaril, Monte Carlo legendikoostamine algab juba 21. jaanuaril. Loodetavasti saame piisavalt palju mahti, et hästi valmistuda," sõnas Loeb Hyundai pressiteate vahendusel.

Värskelt külastas Loeb Hyundai baasi Saksamaal Alzenaus, kus tegi inseneridega tutvust ning kohandas autot endale sobivamaks. "Mulle tehakse isegi minu keha järgi spetsiaalne iste. Korra olen WTCC sarjas sellist protseduuri teinud, aga ralliautos on see esmakordne."

Loebi sõnul loodab ta uuel hooajal piisavalt kiire olla, et ka rallivõitudele pretendeerida. "Eelmisel hooajal osalesin kolmel etapil ja võitsin neist ühe. Samas tean, et uue autoga WRC-sarja naasta ei ole lihtne. Loodan Hyundaiga ära harjuda ning kes teab - ehk olen piisavalt kiire, et ka rallivõitude nimel võidelda."