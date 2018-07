Liidrikohta hoidev Tänak avaldas, mis teda reede hommikul üllatas

Soome MM-rallil reedese hoolduspausi ajaks liidrikohta hoidev Ott Tänak jääb suures plaanis oma hommikuga rahule.

"Meil on õnne olnud, et oleme suutnud stardijärjekorras nii ees olles teistest kiiremini sõita. See on minu jaoks olnud tegelikult suur üllatus. Oleme andnud endast maksimumi. Loodetavasti suudame tänase lõpuni seda tempot hoida ja eespool lõpetada - see annaks meile homseks hea stardipositsiooni," sõnas Tänak WRC teleülekandele.

Pärastlõunal ootab ees kuus katset, kusjuures alustatakse Oittila katsega, mida sõidetakse rallil vaid ühe korra. "Kuulen, et olud on edasistel katsetel paremad kui nad tavaliselt on, aga meil on täna veel üks uus katse tulemas. Vaatame, kuidas läheb."

Sarnaselt Eestile on ka Soomes ilm väga kuum, aga Tänakut see liialt ei häiri. "Väga hull ei ole. Kiirused on suured, nii et õhku tuleb auto laes olevast õhuavast sisse küll. Mida kiiremini sõidame, seda jahedam on!"