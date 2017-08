Liider Tänak: pühapäev tuleb huvitav, tunneme end hästi

Ott Tänak hoiab Saksamaa rallil enne viimast võistluspäeva kindlalt liidrikohta. Tänak edestab teisel kohal olevat Andreas Mikkelseni 21,4 sekundiga. Eestlase sõnul on edumaa viimase päeva eel üsna turvaline.

“Suutsime täna (laupäeval) sõita eskimusteta. Homne päev (pühapäev) tuleb huvitav. Meil on korralik edumaa ja tunneme end autos hästi. Elame-näeme,“ sõnas eestlane laupäevase viimase katse järel.

Pühapäeval on Saksamaal kavas veel neli kiiruskatset. Kahel korral läbitakse 13,02 km pikkune Losheim am See kiiruskatse ning kahel korral 12,95 km pikkune Wendeler Land kiiruskatse. Wendeler Land katse teisel läbimisel jagatakse ka boonuspunkte. Pühapäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 8.25.

Seis 17. kiiruskatse järel: 1. Tänak, 2. Mikkelsen +21,4, 3. Ogier +29,6, 4. Evans +1.48,3, 5. Hänninen +1.52,5, 6. Breen +2.06,7, 7. Latvala +4.04,9, 8. Paddon +4.31,3.