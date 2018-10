Liider Neuville Kataloonia rallist: avapäev kruusal on määrava tähtsusega

Viimasel neljal rallil vaid korra esikolmikusse pääsenud Neuville juhib kaks etappi enne hooaja lõppu tiitlikaitsja Sebastien Ogier ees veel 7 punktiga, Ott Tänak kaotab kolmandana 21 punktiga.

"Oleme viimaste rallidega oma positsioone ära andnud, kuid oleme endiselt tipus ega kavatse ilma võitluseta loobuda," sõnas Neuville, kirjutab portaal thecheckeredflag.co.uk.

Kataloonias ootab Hyundai esisõitjat raske ülesanne, sest kui Ogier on selle ralli võitnud kolmel korral ja saavutanud 36 kiiruskatse võitu, siis Neuville`il on ette näidata üks kolmas koht (2016. aastast) ja vaid viis katsevõitu.

"Avapäev kruusateedel on eriti oluline, et kogu nädalavahetuseks positiivne alatoon anda. Seega peame alustama väga tugevalt," arutles Neuville.

Kui reedel sõidetakse kruusal, siis laupäeva ja pühapäeva kiiruskatsed on asfaltteedel.

"Teame, et oleme tänavu asfaldil raskustes olnud, kuid selle kallal on kõvasti tööd tehtud ja loodetavasti saame nüüd neid vilju maitsta," lisas 30-aastane belglane.

Pärast Katalooniat jääb WRC-sarjas sõita veel Austraalia etapp.