Lewis Allen (kükitab) on alati esimene, kes Ott Tänaku kiiruskatsetelt tagasi saabumisel eestlasega mõtteid vahetab. Foto: Karl Rinaldo

Ott Tänaku isikliku inseneri Lewis Alleni sõnul teeb mitmekülgsus saarlasest maailma tippsõitja.

„Töötasin kaks aastat tagasi Robert Kubica (endine vormel 1 piloot ja rallisõitja – toim) ja mullu Mads Østbergi (Norra rallisõitja – toim) peamise abilisena. Oti personaalseks inseneriks sain selle hooaja eel, kuigi ühes tiimis töötades olime kokku puutunud mõistagi ka varem,” ütleb 30. eluaastates mustapäine Allen, kui M-Spordi hooldusalas kätt surume ja jutuajamist alustame. Just Allen on see, kes Tänaku hooldusalasse jõudes alati esimesena tema juurde astub ja infot koguma hakkab.