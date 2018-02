Latvala: Toyota on parem kui mullu, läheme Rootsi rallit võitma

Ott Tänaku tiimikaaslane Jari-Matti Latvala läheb järgmisel nädalal Rootsis sõidetavat autoralli MM-sarja hooaja teist etappi võitma.

"Rootsi ralli on minu üks suuri lemmikuid ja see on koht, kus ma võitsin 10 aastat tagasi oma esimese MM-etapi. Mulle tundub, et meil on võrreldes eelmise aastaga märksa parem masin. Oleme sellega kindlasti arengus suure sammu edasi astunud," sõnas eelmisel aastal Rootsis võidutsenud Latvala Toyota kodulehekülje vahendusel.

"Ees ootab tõeliselt põnev väljakutse tõsistes talveoludes. Oleme kindlad, et suudame esikoha eest heidelda," lisas soomlane.

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen lisas omalt poolt, et ta on eelseisva etapi eel vägagi optimistlik. "Sõitjad tunnevad end oma masinates kindlalt: Jari-Matti võitis mullu, Ott esitas talle võimsa väljakutse ja oli lähim ohustaja ning Esapekka on samuti end lumel alati kindlalt tundnud," rääkis Mäkinen.