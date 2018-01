Latvala: Tänakut on raske võita

Mullu Toyota esisõitjana ralli MM-il neljanda koha saanud Latvala sõnum rõõmustab. „Toyota on eelmise aasta algusega võrreldes 15% paremaks muutunud,” kuulutas ta. „Edasiminek ei toimunud hooaegade vahel, me arendasime autot järjepidevalt. Aga kui võrrelda Toyotaga, mis kihutas eelmise aasta viimasel rallil Austraalias, siis praegune auto on 5–10% parem.”