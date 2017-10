Latvala Tänaku tulekust Toyotasse: tiimisisene võitlus ei tohi minna käest

Toyota rallimeeskonna esisõitja Jari-Matti Latvala sõnas Soome meediale, et Ott Tänaku tulek tiimi järgmisel aastal paneb tema ja Esapekka Lappi pinge alla. „Peame kindlasti andma oma parima,“ kinnitas Latvala.

Tänak olla otsekohane ja mõnus mees, ütles Latvala: „Peamine on see, et üheskoos teeksime tulemust. Mõistagi peab olema ka tiimisisene võitlus, kuid see ei tohi käest minna. Loodan, et ei lähe.“

Latvala tunnistas, et teda häirib olukord, millesse sattus Juho Hänninen, kelle Tänak välja vahetab. „Oleks olnud tore teda veel ühe aasta Toyotas sõitmas näha. Ehk jätkab ta testisõitjana,“ ütles Latvala.