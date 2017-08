Latvala: Soomes võitnud Lappi pole järgmisel aastal veel tiitlivõitluseks valmis

Soome ralliäss Jari-Matti Latvala (Toyota) ei usu, et tema tiimikaaslane Esapekka Lappi oleks järgmisel hooajal valmis juba MM-tiitli eest heitlema.

26-aastane Lappi suutis Soome rallil alles karjääri neljandal WRC-etapil juba võiduni jõuda, kuid Latvala sõnul ei ole mees veel piisavalt küps, et suures mängus kogu hooaja kaasa rääkida.

"MM-sarja üldarvestuse jaoks oleks tal natuke rohkem kogemust vaja," sõnas Lappi Motorspordile. "Kalendris on rallisid - näiteks Mehhiko -, kus ta pole varem sõitnudki. Tiitli peale võitlemiseks on aga vaja, et oleksid varem kõiki kogenud."

Latvala hinnanguga nõustub ka Lappi ise. "Soome rallil olin varem kuus korda sõitnud ja seal oli mul hea kogemus all. Saksamaa ralli on aga väljaspool minu mugavustsooni. Argentinas ja Mehhikos pole ma varem käinudki, aga tiitliheitluseks on tarvis igal rallil hea tulemus teha."