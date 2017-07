Latvala Soome ralli eel: Tänak on kindlasti väga kiire

Toyota rallimeeskonna esisõitja Jari-Matti Latvala peab järgmisel nädalal startival Soome rallil peamiseks rivaaliks Ott Tänakut.

„Tänak on Soomes kindlasti väga kiire, olen selles kindel,“ rääkis Latvala kodusele meediale. „Sebastien Ogierile pole see meeldivaim ralli, kuigi ta on Soomes korra võitnud. Thierry Neuville’i kohal on küsimärk, huvitav näha, kuidas ta kiiruse üles saab. Mullu triumfeeris Kris Meeke, kuid Citroën on olnud tänavu kesine. Juho Hänninen ja Esapekka Lappi võivad üllatada ning üsna kõrgele kerkida.“

Latvala on Soome ralli võitnud kolm korda ja tahab tänavugi triumfeerida.