Latvala on Soome ralli ümberkorraldustes pettunud

Ott Tänaku tiimikaaslane Toyotas, Jari-Matti Latvala pole rahul, et Soome MM-rallilt kaob legendaarne Ouninpohja kiiruskatse.

Kuna Ouninpohja kiiruskatsel tõusis mullu sõitjate keskmine kiirus väga kõrgele, otsustasid korraldajad eelistada väiksemaid ja aeglasemaid teelõike. Üldse on Soome rallil toimunud aastaga suured muutused ja samaks on jäänud vaid 60 protsenti senisest distantsist.

Kuigi Latvala mõistab, miks sellised otsused tehti, on ta siiski nördinud. "Seda oli karta, et nii juhtub, kuna eelmisel aastal olid Ouninpohja katsel väga suured keskmised kiirused. Kuna kurdeti kunstlike kurvide üle, olid korraldajad selleks otsuseks veidi ka sunnitud," rääkis soomlane väljaandele Autosport.

Kõige enam on Latvala pettunud, et kavast kaob lõik, kus kihutati mööda kuulsast kollasest majast. "Nad kasutavad nüüd väiksemaid teid, et autode kiirust maha saada ja ralli keskmist kiirust vähendada, aga minu jaoks võetakse ära ka parim osa. See pole enam sama ralli, kui ei saa sõita laial teel kollasest majast mööda," lisas Toyota sõitja.