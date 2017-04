Latvala: mulle tundub, et Toyota on nüüd palju parem kui enne Monte Carlo rallit

Tänavusel hooajal MM-sarja naasnud Toyota tehasemeeskond läheb Korsika rallile vastu optimistlikult.

Nii meeskonna juht Tommi Mäkinen kui esisõitja Jari-Matti Latvala pidasid rallile eelnenud testiperioodi õnnestunuks.

"Meil jäid seljataha eriti hästi õnnestunud testid. Proovisime autos uusi osi ja kogesime, et masina sooritusvõime on asfaldil paljulubav," sõnas Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel.

"Testid läsid väga hästi. Kogusime kahe päevaga 380 testikilomeetrit. Esimesel päeval sõitsime kitsastel ja konarlikel teedel ning teisel kiiretel ja kulutavatel teedel. Korsika rajaolud vahelduvad nende kahe variandi vahel, mistõttu usun, et leidsime autole hea seadistuse," selgitas Latvala.

"Saime Monte Carlos ettekujutuse, milline on auto potentsiaal asfaldil. Mulle tundub, et masin on nüüd palju parem kui enne Monte Carlot," lisas Latvala.

Olgugi et Latvala on MM-sarjas teisel kohal ning Toyota hoiab sama positsiooni konstruktorite arvestuses, ütleb Mäkinen, et põhirõhk on jätkuvalt auto arendamisel.

"Loodame, et meil on konkurentsivõimeline auto, aga meie eesmärgid pole muutunud. Tahame vaid saada kogemusi ja õppida," rõhutas Mäkinen.