Latvala: ma ei luba Tänakul Toyota esisõitjaks saada

Toyota lõppenud hooaja esisõitja Jari-Matti Latvala tõdes intervjuus Autospordile, et ei taha lubada Ott Tänakul võistkonna esisõitjaks saada.

"Olen teinud tööd selle nimel, et Yarisest saaks minu auto. Nüüd peab Tänak selle masinaga sõbraks saama," rääkis Latvala. "Ma arvan, et tiimisiseselt saab võitlus olema päris hea. Meil on uueks hooajaks koos tugev võistkond."

Kogenud soomlase sõnul on tema eesmärk uuel aastal vaid üks - tulla maailmameistriks. "Selle jaoks pean olema kõigist teistest kiirem - sealhulgas ka temast."

Latvala arvates läheb Tänakul aasta algus raskeks - ka tema on kunagi M-Spordist lahkunud ja meeskonda vahetanud, kui liitus 2013. aasta hooajaks Volkswageniga. "Mäletan seda aega ja seda, et meeskonda vahetada ei olnud sugugi lihtne. Toyotasse liikumine oli aga lihtsam, sest mul oli tiimivahetuse kogemus juba olemas.

Tema jaoks on see aga esimene kord ja uute oludega harjumine võib olla alguses raske. Kui läksin Volkswagenisse, oli mul tunne, et see oli Sébastien Ogier' meeskond, sest ta oli seal algusest peale olnud. Kui oled oma tiimikaaslasest kiirem, on see okei, kui ei, jääd lihtsalt varju."