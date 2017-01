Soome rallisõitja Jari-Matti Latvala lükkas ümber väited, justkui oleks tal eelmisel aastal olnud Volkswageni meeskonnas sõites tiimikaaslase Sebastien Ogier`ga halvad suhted.

Soome meedias kirjutati, et Latvala oli mullu Ogier`ga tülis, sest neljandat korda maailmameistriks kroonitud prantslane ei tahtnud tiimikaaslasega informatsiooni jagada.

Latvala ütles Autosport`ile, et tema sõnu mõisteti valesti. "Need ei olnud minu sõnad. Ma ei öelnud, et Seb oleks testide järel infovahetusest keeldunud. See oli kehv tõlge."

"Sain sellise jutu peale väga pahaseks, sest see ei ole üldse minu stiil oma meeskonnast ja tiimikaaslasest sel viisil rääkida. Ma tahaksin vabandada nii Sebi kui meeskonna ees. Kuid nad teavad mind piisavalt hästi, et aru saada, et ma ei öelnud midagi sellist," sõnas Latvala.

Tänavusel hooajal sõidab Latvala teatavasti Toyotas, Ogier on Ott Tänaku tiimikaaslaseks M-Spordis.