Latvala loodab, et heitlus Tänakuga jääb mõistuse piiridesse. Kuidas on soomlane varem võrdluses tiimikaaslastega hakkama saanud?

32-aastane Soome ralliäss Jari-Matti Latvala rääkis Soome meediale, et Ott Tänaku liitumine Toyotaga paneb tema ning Esapekka Lappi pinge alla. Samas tunnistas ta, et tiimisisene võitlus peab olema, kuid see ei tohi käest minna.

Eeldatavasti hakkavad just Tänak ja Latvala heitlema Toyota esipiloodi koha pärast. Kui sel hooajal sai Latvala nautida soomlaste juhitud tiimis liidrirolli, siis läbi karjääri on Latvala pidanud tihtilugu mängima hoopis teist viiulit.

Eelmisel neljal hooajal kuulus Latvala Volkswageni ridadesse ja seal oli ta selgelt neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier'i järel teine number. Kui Ogier võitis selle ajaga neli MM-tiitlit, siis Latvala sai kokkuvõttes kaks hõbemedalit, ühe pronksi ja mullu leppis ta kokkuvõttes üldse alles 6. kohaga.

Hiljem on avalikkuse ette jõudnud, et Latvala ei tundnud end Ogier'i varjus just kõige mugavamalt ja lõpuks hakkas ta sõidustiililt prantslast ka veidike kopeerima ning seejärel läksid asjad tema jaoks päris hulluks. Kuluaarides on räägitud, et Toyota boss Tommi Mäkinen ei tahtnud Ogier'i just seetõttu Toyotasse tuua, kuna Latvala ja prantslase läbisaamine ei ole just parim.

Enne Volkswageniga liitumist sõitis Latvala aastaid Fordiga. Esimese täishooaja tegi Latvala MM-sarjas kaasa 2007. aastal Ford Focusega kihutades. Toona oli ta Stobart VK M-Spordi tiimis Henning Solbergi järel teiseks numbriks. Latvala lõpetas hooaja 8. kohaga.

Parim kolmel korral

2008. aastaks liitus ta juba Fordi esindusmeeskonnaga, kus esinumbriks oli Latvala kaasmaalane Mikko Hirvonen (Hirvonen hooaja kokkuvõttes 2., Latvala 4.). Ka 2009. aastal oli ta Hirvoneni järel tiimi teiseks numbriks (taas Hirvonen 2. Latvala 4.). Aasta hiljem suutis Latvala tõusta aga ise MM-hooaja kokkuvõttes hõbedasele positsioonile. Hirvoneni saagiks jäi 6. koht.

2011. aastal vahetas Ford Focuse Fiesta vastu, kuid Latvala jäi kokkuvõttes tiimikaaslasele Hirvonenile taaskord alla (Hirvonenile 2., Latvalale 4. koht). 2012. aastaks siirdus Hirvonen Citroeni ning Latvala oli hooaja kokkuvõttes Fordi pilootidest parim ning sai MM-sarja kokkuvõttes 3. koha. Toonane tiimikaaslane Petter Solberg pidi leppima 5. kohaga.

Koos tänavuse hooajaga on Latvala sõitnud MM-karussellis 11 hooaega ning nendest on ta oma tiimi parimaks olnud ainult kolmel aastal (2010., 2012., 2017).

Latvala on oma karjääri jooksul võitnud kokku 17 MM-etappi ning tegevpilootidest on enamat suutnud ainult viienda MM-tiitli poole teel olev Sebastien Ogier, kelle arvel on 40 esikohta.