Latvala kiitis eestlast: õppisin mullu Ott Tänakult palju

"Kui ma nägin tema (Tänaku) eelmise aasta esitusi, teadsin, et pean midagi ette võtma ja see surve viis mind edasi," rääkis 33-aastane Latvala Motorsport.com-ile.

"Tegin mullu oma auto üpris lihtsaks ega kasutanud täielikult keskdiferentsiaali pakutavat eelist ära. Selle asemel lootsin agressiivsele sõidustiilile, et auto käituks nii nagu ma tahan," sõnas Latvala.

"Kui Ott meeskonda tuli, tahtis ta auto kallal rohkem tööd teha, et see oleks neutraalsem, kergemini keeratav ja olla ise sõitmisel vähem agressiivne. Olen seda temaga koos pisut õppinud ja tundub, et see hakkab ka minu jaoks tasapisi tööle," rõõmustas soomlane.

Latvala võitis möödunud hooaja lõpus Austraalia ralli ja ammutas sellest kõvasti enesekindlust. "Alati on hea talvel sellise seisu pealt tööle hakata. Mullu olid esimesed kuus kuud meile väga keerulised, aga alates Soomest leidsime väga hea rütmi. Peame nüüd suutma jätkata samamoodi kui viimasel kuuel kuul ja tegema seda läbi aasta. Nii tekib ka võimalus võidelda maailmameistritiitli eest," lisas Latvala.

Autoralli MM-sari algab juba sel neljapäeval Monte Carlo etapiga.