Latvala heitis oma katkestamiste osas kivi ka Toyota kapsaaeda: ma hakkan juba kartma!

Ott Tänaku tiimikaaslane Jari-Matti Latvala tõdes wrc.com-ile antud usutluses, et ta pelgab pisut täisgaasiga sõita, sest viimasel kahel rallil Argentinas ja Portugalis on tema autol vedrustus purunenud.

Latvala on mõlemal rallil pidanud leppima punktita jäämisega ning soomlane esitas nüüd Toyota meeskonnale palve: tehke mu auto tugevamaks!

"Meil on vedrustusega probleem olnud nüüd juba kaks rallit järjest ja see on kindlasti asi, mida peab parandama," sõnas Latvala. "See võib tekitada olukorra, kus ma kardan maksimumiga vajutada, sest see on juba kaks korda juhtunud."

Latvala ei eita, et katkestamistes on olnud ka tema süüd. "Jah, olen üle kivide sõitnud ja minu sõidustiil on auto suhtes karm, aga leian, et sellest hoolimata on meil arenguruumi. Oleme saanud auto varasemast kiiremaks, nüüd tuleb see ka tugevamaks saada."

Soomlane on tegelikult punktita jäänud koguni kolm rallit järjest - Korsikal tegi ta avarii. Latvala tunnistab, et on pidanud oma stiili pisut muutma. "Portugalis oli palju kohti, kus tuli üle kivide sõita, sest need olid sõidujoonel. Argentinas oli sama lugu - isegi testikatsel oli üks kivi, millest kõik üle sõitsid. Sellistes olukordades sa ei tea kunagi, millistest kividest võib üle sõita ja millised lõhuvad su auto vedrustuse ära. Seetõttu olen keskendunud pisut teistsugusele sõidustiilile. Tehnilisematel kohtadel sõidan üle kivide, aga kiiretel lõikudel põikan neist mööda."