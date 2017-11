Latvala ennustab Tänakule Toyotas rasket algust

Soome rallisõitja Jari-Matti Latvala arvab, et uueks hooajaks tema tiimiga liituval Ott Tänakul kulub Toyotas uue masinaga kohanemiseks aega.

"Olen palju vaeva näinud, et Yarisest saaks minu masin," rääkis soomlane brittide väljaandele Motorsport News. "Ja nüüd tuleb Tänakul uue masinaga kohaneda."

"Ma arvan, et tiimis tuleb päris kõva konkurents, aga meeskonnana oleme uuel hooajal tugevamad. Tahan tõusta maailmameistriks ja selleks tuleb kõigist kiirem olla, see puudutab ka teda (Tänakut)," rääkis Latvala.

Soomlane pakub, et Tänaku jaoks kujuneb M-Spordi masina vahetamine Toyota vastu keeruliseks. "Mäletan, kuidas ma ise Fordist lahkudes tiimi vahetasin. Kuna ma olin seal päris mitu aastat, oli Volkswageniga liitumine raske. Toyotasse siirdumine oli juba lihtsam, sest mul oli varasem kogemus. Tänaku jaoks on aga M-Spordist lahkumine esmakordne kogemus. Algul on raske uue olukorraga harjuda, kui oled nii pikalt ühes tiimis olnud," arutles Latvala.

Soomlane liitus Volkswageniga 2013. aastal ning veetis seal neli hooaega. "Kui ma Volkswagenisse läksin, siis tundus see justkui Ogier´ meeskond. Kui sa oled tiimikaaslasest kiirem, on kõik hästi, aga vastasel juhul on väga lihtne varju jääda," lisas Latvala.

Tänak tunnistas, et Toyotaga liitumine ongi samm tundmatusse. "Pean uues meeskonnas inimesi tundma õppima. See on suur töö. Kui raske selline muutus esmakordselt on, mul pole õrna aimugi - ma pole veel tiimi vahetanud," sõnas eestlane.