Latvala: Austraalia ralli kõige tähtsam päev on reede

Toyota rallisõitja Jari-Matti Latvala usub, et meeskond on tehnilised probleemid seljatanud ja suudab Austraalias taas esikoha konkurentsi sekkuda.

"Kokkuvõttes võib öelda, et meil on olnud hea aasta. Vahepeal tekkisid meil tehnilised probleemid, kuid kõige tähtsam on, et me oleme neist õppinud," lausus hooaja alguses MM-sarja juhtinud Latvala.

"Tore oleks aasta eduka ralliga lõpetada. Ma arvan, et Austraalias on kõige tähtsam just avapäev - siis peab kõik klappima. Laupäeval on pikk Nambucca kiiruskatse, kuid kõik teavad seda väga hästi. See on püsinud muutumatuna 2013. aastast. Tavaliselt tulevad ajavahed just uuematel katsetel," lisas soomlane.

Austraalia ralli testikatsel oli 32-aastane Latvala neljas Thierry Neuville`i, Elfyn Evansi ja Stephane Lefebvre`i järel. Ott Tänak näitas 5 km pikkusel testil kuuendat aega.

Austraalia ralli esimene kiiruskatse sõidetakse meie aja järgi täna õhtul kell 23.13. Delfi vahendab hooaja viimase etapi sündmusi otseblogi vahendusel.