Lappi tunnistas, et Toyotast lahkumine on riskantne samm

27-aastane Lappi, kes on hetkel MM-sarjas neljandal kohal, sõlmis Citroëniga lepingu 2019. ja 2020. aastaks.

"See otsus tundub väljaspoolt vaadates halvana, nad mõtlevad, et miks ta peab sellise riski võtma, sest Toyota juhib ju meeskondlikku MM-sarja. Täiesti kindel, et see otsus on mingil määral riskantne. Aga pigem olen ikkagi seisukohal, et kõik läheb hästi," sõnas Lappi WRC koduleheküljele.

"Citroënil pole ju halb auto. Pigem on nende sõitjatel olnud ebaõnne ja vahest mõned nende eksimused on meeskonna pingutused nurjanud," rääkis Lappi, kes on tänavu saavutanud kolmanda koha Sardiinia, Saksamaa ja Walesi rallilt.

Soomlane lisas, et Sebastien Ogier liitumine Citroëniga julgustas ka teda tiimi vahetama.

Kui Toyota juhib tänavust MM-sarja 317 punktiga, siis Citroën on neljas ehk viimane 187 silmaga.