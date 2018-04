Lappi Tänakust: see sell pole kunagi rahul!

Toyota rallimeeskonna võidusõitja Esapekka Lappi tunnistas Soome meediale, et Ott Tänaku kiirus polnud talle üllatus.

„Toyotaga on lihtne kohaneda. Olen tiimi kolmas mees ja mul pole mingit stressi, et Tänak nii kõva on. Küll aga võib Tänaku kiirus olla probleem meie teisele soomlasele,” selgitas Lappi, pidades teise soomlase all silmas Jari-Matti Latvalat.

Lappi tunnistas, et Juho Hännineni lahkumise ja Tänaku tulekuga on Toyotas õhkkond pisut muutunud. „Tänak ei ole igas asjas nii avatud, kui oli Hänninen ega peagi olema. See sell pole kunagi rahul! Ka siis, kui Tänak kihutab väga hästi, leiab ta alati, mida peaks auto juures parandama, et olla veelgi kiirem.”