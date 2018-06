Lappi Tänaku katkestamisest: mina olin vist ainus, kes selle hüppe eel pidurdas!

Ott Tänaku tiimikaaslane Esapekka Lappi sõnas, et Ott Tänaku Sardiinia rallile saatuslikuks saanud hüpe oli koht, mida testikatsel läbiti mitu korda.

"Tundub, et neil oli raske maandumine, nägin maas tükke. Väga kahju, aga selline ralli juba on," sõnas Lappi.

Sama hüpet läbiti mitmeid kordi ka testikatsel. "Mina olin vist ainus, kes enne seda pidurdas! Tuleb välja, et see oli õige liigutus..." muigas Lappi hapult.

Sardiinia ralli üldliider Sébastien Ogier sõnas samal ajal, et Ott Tänaku katkestamine on uudis, mida tal on ülimalt kahju kuulda.

"Väga kahju," ohkas Ogier. "Üks on minu meeskonnakaaslane ja teine on endine meeskonnakaaslane ja tüüp, kes mulle väga meeldib.

Need ei ole head uudised. Mul ei ole hea meel seda kuulda."