Lappi usub, et seekord saaksid valitsev maailmameister Sebastien Ogier ja üheksakordne tšempion Sebastien Loeb samas meeskonnas sõites omavahel hästi läbi.



"Mulle tundub, et mõlemad mehed on täiskavanumaks saanud. Ma ei tea, kes varem kellega tüli noris. Nüüd on Ogier juba viiekordne maailmameister, mitte enam uustulnuk nagu toona. Aga mõistagi tahavad nad mõlemad oma ülemvõimu maksma panna," sõnas soomlane ajalehele Ilta-Sanomat.

Lappi lisas, et tema olukorda Loebi võimalik liitumine kuidagi ei mõjuta. "Mina ei pea muretsema, sest olen Citroëniga juba lepingu alla kirjutanud. Kui mul allkirja paberil poleks, peaks mul aluspüksid olema aluspükste sees," kommenteeris soomlane.