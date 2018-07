Lappi ei usu Neuville’i võimalustesse: Hyundai on Soomes alati pask!

Mullu Soome MM-ralli võitnud Toyota meeskonna võidusõitja Esapekka Lappi arvab, et tänavu võitlevad esikohale lisaks talle ka tiimikaaslane Jari-Matti Latvala ja M-Spordi mees Teemu Suninen.

Lappi sõnul on kindlasti kõvad ka Ott Tänak ja viiekordne maailmameister Sebastien Ogier, kuid mitte MM-sarja liider Thierry Neuville.

„Hyundai on Soomes alati pask olnud,” põhjendas Lappi arvamust. „Vaatame, kas nad on seekord oma filosoofiat muutnud ja kui on, siis kihutavad kõik nende autod kiirelt. Paraku pole Hyundail kunagi Soomes hästi läinud.”