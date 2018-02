Kvalifikatsioonikatse tuleb WRC sarja tagasi? Wilson: seda tasuks kaaluda

Autoralli MM-i teine etapp Rootsis tõstatas küsimuse, kas WRC sarja stardijärjekord tuleks taaskord paika panna kvalifikatsioonikatse põhjal.

Viimati 2013. aastal kasutatud kvalifikatsioon nägi ette, et vastava katse võitja sai endale esimeseks päevaks ise stardikoha valida. Teise koha piloot valis teisena, kolmas kolmandana jne.

M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson avaldas ajakirja Autosport veergudel arvamust, et kui viiekordne maailmameister Sebastien Ogier pelgalt kehva stardikoha tõttu rallilt ainult 10. koha saab, tuleb olukorrale reageerida reeglimuudatustega.

"Mulle on kvalifikatsioonisüsteem alati meeldinud. Autod ja piloodid on teineteisele võrreldes 2013. aastaga palju lähemal ning pärast Rootsi rallit usun, et meil on põhjust selle juurde tagasi pöörduda," sõnas Wilson.

"OK, ta tegi ühe väikse vea, kaotades reedel pisut aega, kuid see ei mänginud tema lõppkohas palju rolli. Kvalifikatsiooni tagasi võtmist tasuks tõsiselt kaaluda."

Üritavad FIA-t veenda

Autosport kirjutab, et Wilsoni ideega olid Rootsi rallil päri ka teised tiimijuhid, kes kollektiivselt Rahvusvahelist Autoliitu FIA-t selles osas aruteludele üritavad suunata. Arvata võib, et stardijärjekord hakkab suurt rolli mängima ka järgmisel etapil Mehhikos (8.-11. märts).

Stardijärjekorra küsimus oli miski, mis oleks äärepealt lõpetanud ka Sebastien Ogieri karjääri WRC sarjas. Nimelt kehtis 2015. ja 2016. aastal reegel, et MM-i punktitabeli liider alustab iga ralli esimest ja teist päeva esikohalt. 2015. aastal sai liider teelükkajateks ette kord juba katkestanud, kuid Rally2 süsteemis rajale naasnud autod, aga 2016. aastal tõsteti ka Rally2 masinad rivi lõppu, mis tähendas, et punktitabeli juhil polnud esimesest stardikohast pääsu.

Just suuresti Ogieri lobitöö tulemusena muudeti reegleid eelmisel aastal selliselt, et sarja liider peab teed puhastama vaid esimesel päeval.