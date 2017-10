Kuulsa kaardilugeja ennustus: Walesi ralli võidab Ott Tänak

Walesi kuulus rallimees Nicky Grist, kes on töötanud nii Juha Kankkuneni, Malcolm Wilsoni kui Colin McRae kaardilugejana, ennustab, et sel nädalavahetusel sõidetava Suurbritannia ralli võidab Ott Tänak.

"Ma arvan, et Ott Tänak võidab. Ta oli juba mullu sellele väga lähedal ja tänavu on ta näidanud suurepärast minekut," teatas karjääri jooksul 21 rallit võitnud Grist.

"Sel aastal on ilm mõneti kuivem, vihma peaks tulema väga vähe ja see suurt rolli ei mängi. Kuna katsed on enamasti kuivad, siis annab see eelise Michelini rehvidele. Ma arvan, et nad panustavad veidi kõvemale rehvisegule - need töötavad kuivemates oludes väga hästi. Mina igatahes panen oma raha Tänaku peale," lubas 55-aastane uelslane.

Küsimusele, kumb saab rohkem katsevõite - kas Sébastien Ogier või Thierry Neuville, vastas Grist: "Sébastieni jaoks ei ole oluline ralli võit, vaid MM-tiitli kindlustamine ja seetõttu ma ei usu, et ta väga kõvasti pingutab. Neuville peab muidugi üritama ja võtma nii palju punkte kui võimalik. Aga ma arvan, et kokkuvõttes saab kõige rohkem katsevõite ikkagi Tänak."