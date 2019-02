KUULA | „Kuues käik”: Kruuda avaldab, kuidas Martin Järveoja Rootsis katsel kinni jäänud Jari-Matti Latvalale appi tõttas

„Kuuenda käigu” saatejuhid Raul Ojassaar ja Karl Kruuda võtsid reedese võistluspäeva juppideks: mis põhjustasid Ogier’ ja Latvala avariid ja miks oli kolmandana rajale läinud Ott Tänak hoolimata kehvast stardipositsioonist ikka sedavõrd kiire?

Lisaks meenutab Kruuda omapärast seika, kus Martin Järveoja Torsby katsel ummisjalu kraavi kinni jäänud Latvalale appi tormas!

Vaata ka saate ametliku toetaja Betsafe'i Rootsi ralli eripakkumisi!

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi, saada need kas aadressil kuueskaik @ delfi.ee või esita need Delfi ralliblogi kommentaariumis!