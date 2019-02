KUULA | "Kuues käik": kas WRC-sari vajab veel ühte reeglimuudatust? Kui palju saavad kaardilugejad palka?

Kas Ott Tänak sõitis perfektse päeva? Kas Hyundai võtab appi tiimikorraldused, et Thierry Neuville kõrgemale kergitada?

Kõneainet pakkus ka Sébastien Ogier' skandaalne taktikaline käik, kui ta katsele meelega hilines. Kas WRC-sarjal on vaja järjekordsele reeglimuudatusele mõelda?

Kuulajaküsimuste abil saime rohkem teada JWRC-sarjast ning saime ka aimu, kui palju saavad tippkonkurentsis kaardilugejad palka.

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Karl Kruuda.

