KUULA | "Kuues käik": Karl Kruuda meenutab karjääri magusaimat võitu, millel on oma seos ka Ott Tänakuga

Kas Marcus Grönholm läheb niisama kulgema või tippudele kuklasse hingama? Kas Kris Meeke suudab lume peal järjekordset kraavisõitmist vältida?

Saatejuhid Raul Ojassaar ja Karl Kruuda meenutavad ka heldimusega 2014. aasta Rootsi rallit, kus Kruuda suutis viimasel katsel 18,7-sekundilise kaotusseisu WRC2 klassis ülimagusaks etapivõiduks pöörata. Mis on sellel võidul seost aga Ott Tänakuga?

